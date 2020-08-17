Росстат прокомментировал результаты исследования о росте личной инфляции россиян

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Исследование индекса потребительских цен, проведенное холдингом "Ромир", несопоставимо с данными Росстата, так как в нем используется другая идеология и методология получения данных. Инфляция, рассчитываемая Росстатом, точнее показывает среднестатистическую потребительскую корзину, сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее исследовательский холдинг "Ромир" сообщил, что в июле инфляция в РФ составила 1,66% против данных Росстата в 0,35%. В холдинге объяснили разницу методиками подсчета. Кроме того, скачок цен в "Ромире" связали с падением рубля.

"Эти два исследования несопоставимы, так как используют различную идеологию и методологию получения данных. Расчет индекса потребительских цен Росстата предусматривает широкую корзину товаров и услуг, наиболее часто потребляемых населением. В нее входит 520 наименований", - отмечают в Росстате.

По данным ведомства, инфляция или индекс потребительских цен, рассчитываемый Росстатом, точнее показывает среднестатистическую потребительскую корзину. "При этом, безусловно, у каждого из нас набор потребляемых продуктов, товаров и услуг может отличаться, иногда даже значительно (как по продуктовым позициям, так и по требованиям к брендам, статусности, качеству и т. п.). Исследование "Ромир", вероятно, в большей степени ориентировано как раз на выявление тенденций и трендов в потреблении различных групп населения", - подчеркивают в Росстате.

В ведомстве отметили, что в одной доходной страте инфляция может быть 2%, в другой - 3% или даже 5%.

Росстат оценивает наличие товаров в продаже, количество брендов, представленных в одной товарной категории, а также регулярность потребления тех или иных марок. "В связи с этим мы уверены в том, что получаемый интегральный индекс точно оценивает изменение цен по всему набору", - добавляют в статистическом ведомстве.

По оценке Росстата, методология, применяемая исследовательским холдингом "Ромир", ориентирована на выявление другого факта - каково может быть изменение цен для отдельно взятого потребителя с учетом его личной потребительской корзины. "Безусловно, наличие в Romir Scan Panel данных о потреблении 40 тыс. россиян позволяет делать определенные выводы, но лишь о некоторых тенденциях и трендах изменения характера потребления отдельных групп россиян, близких по своим доходным и/или социо-демографическим характеристикам", - считают в ведомстве. Кроме того, сканирование QR-кодов с чеков не позволяет достоверно определять изменение цены на те или иные продукты в целом по городу или региону, так как учитываются скидки и прочие бонусы, искажающие динамику цен.

"Данные Росстата - это, в первую очередь, экономический показатель, позволяющие оценить динамику роста цен на наиболее потребляемые товары и услуги, а значит показать и оценить базовые изменения цен в стране или в регионе", - резюмируют в пресс-службе ведомства.