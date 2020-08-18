Власти Приморья сообщили, что на восстановление дорожной сети направлено 10 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. На восстановление дорожной сети в Приморье направлено 10 млрд рублей, сообщил во вторник губернатор Олег Кожемяко на правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое в Благовещенске проводит премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"10 миллиардов рублей направлено на развитие дорожной сети. Из-за строительства объектов мосты не выдерживают нагрузок... поэтому у нас 146 мостов просто разрушены, по ним восстановлены объезды, что само по себе вызывает большие неудобства для жителей, приводит к росту социальной напряженности", - сказал губернатор.

По словам Кожемяко, ранее в год проводился ремонт одного моста, теперь в год ремонтируется семь мостов. "В два раза увеличили финансирование содержания дорог. Проблема остается, докладывалась президенту. Есть решение, Минтранс нам в этом вопросе помогает, мы работаем", - отметил Кожемяко.

Среди основных проектов в крае губернатор назвал строительство рыболовных судов, работу ДЦСС "Звезда" в Большом камне, строительство атомного ледокола "Лидер", портов "Суходол", "Вера", Находкинского завода минеральных удобрений. "Вместе с динамикой есть и застарелые социальные проблемы, без совместного решения которых, вместе с правительством, мы не можем гармонично развивать регион", - отметил губернатор.

Он также сообщил, что значительные средства выделяются на строительство коммунальной инфраструктуры. "За 3 года порядка 10 млрд рублей. Это тоже нужно делать, это водоочистные сооружения, которые нужны для того, чтобы вода не сбрасывалась в наши бухты", - сказал Кожемяко.

По его словам, в текущем году в бюджете Приморского края предусмотрено 28 млрд рублей на строительство и реконструкцию транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Работы в различной стадии завершения. Первого сентября откроют двери пять новых детсадов, завершается строительство двух поликлиник, спортивного комплекса, ледовой арены, сообщил глава Приморья.

Поддержка во время режима ограничений

Кожемяко сообщил, что регион получил из федерального бюджета в качестве поддержки во время ограничений из-за коронавируса 6,9 млрд рублей. "Бюджет Приморского края получил 6,9 млрд руб. Они были направлены на оснащение, в первую очередь, медицинских учреждений, на доплаты медперсоналу, на оказание помощи людям и бизнесу. По поручению президента мы сохранили ранее начатые региональные выплаты тем, кто боролся с "ковидом", и уже почти 1 млрд рублей выплатили средств регионального бюджета, помимо федеральных выплат", - сказал губернатор.

Он поблагодарил правительство РФ за "беспрецедентную поддержку и финансовую помощь из федерального бюджета в это сложное время". "Благодаря вашей поддержке нам удалось помочь 79 субъектам малого и среднего бизнеса, сохранить порядка 8 тыс. рабочих мест, 1,5 тыс. (человек) организовать на общественные работы", - сказал Кожемяко.

Потери бюджета

Глава Приморья сообщил, что бюджет региона в 2020 году недосчитается порядка 16 млрд рублей. "Мы получили более 3 млрд рублей дотаций на сбалансированность бюджета для компенсации снижения налоговых доходов. Они у нас снижаются. За истекшие семь месяцев снижение составило 8 млрд рублей. По данным налоговой [инспекции], в том числе по нашим расчетам, к концу года оно достигнет 16 млрд рублей, что является весьма существенным для бюджета Приморского края", - сказал он.