В профсоюзе "Беларуськалия" заявили, что предприятие продолжает работу

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Крупнейший производитель удобрений ОАО "Беларуськалий" пока продолжает работу на сниженных мощностях, однозначной позиции по остановке производства нет. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель первичной профсоюзной организации ОАО "Беларуськалий" Белхимпрофсоюза Андрей Рыбак.

"Производство полностью не остановлено. Шахтеры спускаются в шахту, какие-то работы выполняются. Есть сомневающиеся, что эти методы (забастовка - прим. ТАСС) целесообразны. Мы пытаемся объяснить, что жизнь продолжается и надо кормить семьи, отгружать удобрения по контрактным обязательствам", - сказал Рыбак.