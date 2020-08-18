Администрация Трампа разрешила добычу нефти и газа в природном заповеднике на Аляске

ТАСС, 18 августа. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по добычи нефти и газа в Национальном арктическом природном заповеднике в штате Аляска. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press (AP).

Соответствующая программа была разработана министерством внутренней безопасности. "Учреждение данной программы знаменует собой наступление нового этапа в истории американской энергетической независимости. Годы бездействия остались позади, и теперь у нас есть решительный план по использованию энергетического потенциала заповедника в интересах будущих поколений американцев", - заявил и.о. главы ведомства Дэвид Бернхардт, слова которого приводит AP.

Как отметило агентство, в ближайшее время власти США, если не будет судебных исков, могут приступить к выдаче лицензий на добычу этих полезных ископаемых в прибрежной части заповедника площадью 1,56 миллиона акров (более 6,3 тыс. квадратных километров) на северном побережье Аляски (побережье моря Бофорта). При этом само бурение начнется "не раньше, чем через несколько лет". Подчеркивается, что план был поддержан губернатором Аляски Майклом Данливи, который, как и Трамп, представляет Республиканскую партию.

Республиканцы на протяжении долгого времени выступали за разрешение добычи нефти и газа в этом заповеднике. В 1995 году в Конгрессе США был одобрен соответствующий законопроект, но президент-демократ Билл Клинтон, занимавший пост главы государства с 1993 по 2001 год, наложил на него вето. Похожая инициатива была отвергнута американскими законодателями, преимущественно членами Демократической партии, и 10 лет назад. Однако в 2017 году эта программа все же была поддержана в Конгрессе.

Эксперты правительства США оценивали извлекаемые запасы только нефти в этом заповеднике в 11 млрд баррелей. В прошлом году Бюджетное управление Конгресса подсчитало, что продажа лицензий на разведку и разработку месторождений нефти и газа в этой заповедной зоне общей площадью почти 76,9 тыс. кв. км может принести в казну 900 миллионов долларов в течение десяти лет.