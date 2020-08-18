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Лимаренко: цены на керосин на Дальнем Востоке не позволяют развиваться местной авиации

По словам главы Сахалинской области, цена на 30% дороже, чем у соседних стран

ТАСС, 18 августа. Высокие цены на авиакеросин на Дальнем Востоке не позволяют развиваться местной авиации и конкурировать с авиаперевозчиками соседних стран, сообщил во вторник губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, которое провел премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник в Благовещенске.

"Мы с Юрием Петровичем Трутневым [полпред президента в ДФО] решаем очень важный вопрос, чтобы цена на керосин на Дальнем Востоке была конкурентоспособной. Потому что она на 30% дороже, чем у соседних стран. У нас сегодня стоимость керосина больше, например, чем в Москве - вдвое. Нужно как можно быстрее эту проблему решать", - сказал Лимаренко.

По словам Лимаренко, с такой высокой ценой на керосин дальневосточная авиация "не может конкурировать с авиацией Китая, Японии, Кореи".

"Понятно, что социальные программы, которые мы решаем, и объемы субсидирования [авиации] возрастают кратно в связи с этим", - сказал Лимаренко, попросив правительство РФ вмешаться в ситуацию.

О развитии газификации

Лимаренко также сообщил, что на Дальнем Востоке необходимо за пять лет повысить уровень газификации с 15 до 60%. "Чтобы решить проблему газоснабжения, нужно сейчас заняться СПГ. Можно сделать это сравнительно быстро - например, за пятилетку поднять [уровень газификации] с 15 до 60%. Для этого потребуется 2,5 млн тонн СПГ в год", - сказал Лимаренко.

По словам главы Сахалинской области, также для решения проблемы газификации ДФО необходимо строительство малотоннажных заводов СПГ, которые обеспечат отдаленные села и города газом. В частности, регион совместно с "Газпромом" разработал программу, в рамках которой планируется построить малотоннажный завод СПГ мощностью до 100 тыс. тонн в год и "обеспечить в ближайшую пятилетку этим топливом все отдаленные села Сахалина и Курил". Лимаренко предположил, что данный опыт можно будет распространить и на другие регионы.

При этом развитие малых заводов СПГ потребует определенной инфраструктуры. Так, в Южно-Сахалинске совместно с компанией Sakhalin Energy (оператор проекта "Сахалин-2") строится технопарк, который "будет заниматься газонефтяными сервисами". Лимаренко предлагает на базе этого технопарка создать предприятия, которые бы производили для ДФО необходимое оборудование и готовили специалистов для такого сервиса. Вместе с тем, как отметил губернатор, "СПГ, к сожалению, дороже, чем "трубный" газ", поэтому "нужно продумать механизмы" снижения цены СПГ.

Один из вариантов решения вопроса разницы в цене возможен за счет разрешения владельцам малых заводов СПГ продавать продукцию на экспорт. "Можно было бы экспортный газ продавать дорого, собственно он и стоит дороже на международном рынке, и за счет перекрестного субсидирования продавать часть газа на внутреннем рынке, чтобы это было дешевле для [местного] населения", - отметил Лимаренко.

Глава Сахалина попросил Мишустина поручить Минэнерго, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минфину, ФАС и "Газпрому", в частности разработать меры господдержки для газификации ДФО на основе СПГ. Вице-премьер инициативу сахалинского губернатора поддержал. "По СПГ абсолютно поддерживаю, но глобально я бы хотел попросить коллег с министерства энергетики прокомментировать стратегию использования СПГ. Это инструмент, с помощью которого можно очень много проблем решить", - сказал Мишустин.

О строительстве комплексов СПГ

Ранее правительство Сахалинской области и "Газпром" подписали соглашение о строительстве комплексов СПГ в регионе. Площадкой для строительства малотоннажного завода СПГ выбран Поронайск. Предполагается строительство двух очередей завода, каждая будет производить по 5 тыс. тонн СПГ в час. Первую планируется возвести в 2021-2022 годы, сроки строительства второй станут ясны по итогам оценки результатов работы первой очереди.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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