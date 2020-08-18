Доход губернатора Вологодской области в 2019 году снизился на 400 тыс. рублей

ВОЛОГДА, 18 августа. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заработал в 2019 году 10,628 млн рублей, что почти на 400 тыс. рублей меньше, чем годом ранее. Такая информация содержится в декларации о доходах губернатора, опубликованной на сайте регионального правительства.

"Кувшинников Олег Александрович, декларированный годовой доход за 2019 год: 10 628 007,79 рублей, в том числе доход по основному месту работы - 7 532 655,86 рублей, иные доходы 3 095 351,93 рублей", - отмечается в тексте документа. По итогам 2018 года Кувшинников заработал 11 млн 17,5 тыс. рублей.

В собственности у губернатора два земельных участка, площадью 2 154 и 1 215 кв.м., жилой дом площадью 259,5 кв.м, а также автомобиль BMW 730 IAD. В пользовании Кувшинникова квартира площадью 62,8 кв.м, земельный участок для сельскохозяйственного использования площадью 4230 кв.м., а также гараж в 18 кв.м.

Супруга главы региона задекларировала доход в 458 578,60 рублей, что почти на 6 тыс. рублей больше по сравнению с 2018 годом, по итогам которого она заработала 452 788 тыс. рублей. В ее собственности земельный участок для сельскохозяйственного использования площадью 4 230 кв.м., квартира площадью 62,8 кв.м., а также два автомобиля: Suzuki SX4 и Audi Q3. В пользовании супруги губернатора земельный участок площадью 1 215 кв.м., жилой дом в 259,5 кв.м., гараж в 18 кв.м., а также квартира площадью 62,8 кв.м.

Ребенок губернатора за 2019 год заработал 5 193,51 рублей. В его пользовании находятся три земельных участка площадью 2 154, 1 215 и 4 230 кв.м., а также квартира в 62,8 кв.м. и жилой дом площадью 259,5 кв.м.