"Роснефть" сократила добычу на низкодебитных залежах Сахалина в рамках сделки ОПЕК+

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. "Роснефть" сократила добычу на низкодебитных залежах на Сахалине в рамках сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, сообщил глава компании Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы работаем над тем, чтобы минимизировать негативные последствия в социально-экономической сфере из-за вынужденных сокращений (добычи нефти - прим. ТАСС). Подходим с точки зрения ранжирования эффективности промыслов для того, чтобы минимизировать потери, сокращаем добычу, прежде всего на низкоэффективных выработанных месторождениях", - сказал Сечин.

В качестве примера глава "Роснефти" привел снижение добычи на низкодебитных залежах на Сахалине. "Это Северное Чайво, где сегодня задействовано порядка 2 тыс. человек. Несмотря на снижение добычи, мы планируем сохранить уникальный кадровый потенциал, не будет сокращено ни одно рабочее место", - добавил Сечин.