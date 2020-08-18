"Роснефть" разработала меры на случай ухудшения эпидемиологической ситуации

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Компания "Роснефть" утвердила системный подход к недопущению распространения коронавирусной инфекции и разработала меры на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщил глава компании Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас выстроена система разработки оперативных мер, включающая топ-менеджмент, проектный офис, обеспечивающий мониторинг текущей ситуации, и оперативные штабы на местах. Компания разработала меры на случай ухудшения эпидемиологической ситуации", - сказал он.

Сечин отметил, что на ежедневной основе ведется контроль ситуации на всех предприятиях, проведено более 245 тыс. тестов на коронавирус. "Там, где это возможно без ущерба для производственной деятельности, максимизировано количество сотрудников, работающих дистанционно", - подчеркнул он.

В частности, в рамках мер на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, в местах вахтовой работы развернуто 137 обсерваторов, в которых может быть размещено почти 17 тыс. работников, заезжающих на вахту, а также 332 изолятора, где проводится тестирование на COVID. Постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки во всех вахтовых поселках позволил локализовать распространение инфекции практически на всех добывающих промыслах компании, сообщил глава "Роснефти".