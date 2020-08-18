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"Роснефть" договорилась с проектом "Сахалин-1" о подаче газа на ТЭЦ в Охе

Газ будет подаваться на ТЭЦ в Охе на время остановки "Сахалинморнефтегаза"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. "Роснефть" договорилась с участниками проекта "Сахалин-1" о подаче газа на ТЭЦ в Охе в период остановки добычи на промыслах "Сахалинморнефтегаза", сообщил глава компании Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Кроме того, для замещения выбывающих объемов попутного нефтяного газа, который мы сейчас используем для подачи на ТЭЦ в Охе. Мы договорились с проектом "Сахалин-1" и будем временно замещать этот газ газом "Сахалина-1", - сказал Сечин.

Вернуть промысел к обычной работе, по словам главы "Роснефти", планируется через полтора-два года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияСечин, Игорь Иванович
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