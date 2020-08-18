Дюмин: на поддержку МСП в Тульской области в период пандемии направили 3 млрд рублей

ТУЛА, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Тульской области направило более 3 млрд рублей из регионального и муниципальных бюджетов на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в период пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщил губернатор Алексей Дюмин на встрече с победителями региональных этапов всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России - 2020" и конкурса "Экспортер года - 2019".

"Поддержка малого и среднего предпринимательства была и остается для нас одним из ключевых направлений работы. Пандемия нарушила размеренную работу наших предпринимателей. Чтобы помочь им, мы приняли 4 пакета мер, это беспрецедентный шаг. Только из регионального и муниципальных бюджетов на поддержку бизнеса было направлено более 3 млрд рублей", - приводит пресс-служба облправительства слова Дюмина.

По словам губернатора, Тульская область входит в число регионов-лидеров по количеству и качеству мер поддержки бизнеса. Победители регионального этапа конкурса "Молодой предприниматель" рассказали Дюмину о реализации своих проектов и о помощи, которую ждут от государства. Гендиректор одной из компаний по производству слуховых аппаратов медназначения попросил содействия в доступе к участию в государственных тендерах в Москве и Московской области. "Это позволит создать дополнительные рабочие места, увеличить объемы производства и обеспечить дополнительные налоговые отчисления в бюджет Тульской области, Алексей Дюмин дал поручение проработать этот вопрос", - отметили в пресс-службе.

Меры поддержки наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики начали вводить в Тульской области с апреля 2020 года. Комплекс мероприятий предусматривает в том числе снижение налоговых ставок по региональным налогам и предоставление рассрочек по арендным платежам, выдачу льготных займов МСП.

Ранее сообщалось, что в период пандемии, по данным пресс-службы облправительства, около 900 компаний Тульской области получили льготное и беспроцентное кредитование на восстановление деятельности и выплату зарплат на сумму 1,7 млрд рублей. Кредитными каникулами воспользовались более 500 предпринимателей. Субсидию на зарплату получили 11 тыс. предпринимателей, а 19 тыс. предпринимателей освободили от уплаты налогов за второй квартал.