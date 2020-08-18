Чернышенко: нацпроект "Туризм" поможет комплексно развить самые перспективные локации РФ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Нацпроект по туризму в том числе будет направлен на комплексное развитие наиболее перспективных туристических локаций в России, включая Алтай и Байкал. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Одна из задач разрабатываемого национального проекта в сфере туризма - комплексное территориальное планирование наиболее перспективных туристических направлений. Алтай, Байкал или Дальний Восток - это мощные туристические бренды, они воспринимаются путешественниками целостно, независимо от того, что находятся сразу в нескольких регионах или федеральных округах", - сказал он.

Так, указал Чернышенко, во время отдыха на Алтае туристы не раз переезжают из Республики Алтай в Алтайский край и обратно, иногда даже не подозревая об этом. "Это значит, что необходимо связанное развитие туристской маршрутной сети, единый подход к развитию точек притяжения туристов и транспортной системы", - заключил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти Дальнего Востока обратить внимание на территориальное планирование, в частности провести на Дальнем Востоке "генеральную уборку" - расчистить территории от свалок и "кладбищ" кораблей. Он подчеркнул, что экологический туризм, национальный проект "Туризм" должны сопутствовать "большой генеральной уборке" на Дальнем Востоке. По его словам, Дальний Восток должен быть жемчужиной нацпроекта.