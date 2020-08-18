{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чернышенко: нацпроект "Туризм" поможет комплексно развить самые перспективные локации РФ

Вице-премьер указал на необходимость связанного развития туристской маршрутной сети, единого подхода к развитию точек притяжения туристов и транспортной системы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Нацпроект по туризму в том числе будет направлен на комплексное развитие наиболее перспективных туристических локаций в России, включая Алтай и Байкал. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Одна из задач разрабатываемого национального проекта в сфере туризма - комплексное территориальное планирование наиболее перспективных туристических направлений. Алтай, Байкал или Дальний Восток - это мощные туристические бренды, они воспринимаются путешественниками целостно, независимо от того, что находятся сразу в нескольких регионах или федеральных округах", - сказал он.

Так, указал Чернышенко, во время отдыха на Алтае туристы не раз переезжают из Республики Алтай в Алтайский край и обратно, иногда даже не подозревая об этом. "Это значит, что необходимо связанное развитие туристской маршрутной сети, единый подход к развитию точек притяжения туристов и транспортной системы", - заключил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти Дальнего Востока обратить внимание на территориальное планирование, в частности провести на Дальнем Востоке "генеральную уборку" - расчистить территории от свалок и "кладбищ" кораблей. Он подчеркнул, что экологический туризм, национальный проект "Туризм" должны сопутствовать "большой генеральной уборке" на Дальнем Востоке. По его словам, Дальний Восток должен быть жемчужиной нацпроекта.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичАлтайский крайБурятияАлтай
Власти Тверской области до 118 млн рублей увеличили поддержку племенных хозяйств
Это на 50 млн рублей больше ранее запланированной суммы
Читать полностью