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Чебоксары получат порядка 3 млрд рублей на реконструкцию сетей водоснабжения

Модернизация оборудования за счет безвозмездного гранта позволит сэкономить бюджетные средства города и республики

ТАСС, 18 августа. Власти Чебоксар привлекут около 3 млрд рублей на реконструкцию сетей водоснабжения и капитальный ремонт водоводов по проекту "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой администрации главы республики.

"Как сообщил глава администрации города Алексей Ладыков, имеется договоренность с Минстроем России и банком БРИКС о привлечении порядка 3 млрд рублей инвестиций в рамках проекта "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации". На эти средства планируют модернизировать канализационные насосные станции, очистную водопроводную станцию "Заовражная", реконструировать городские сети водоснабжения, провести капитальный ремонт водоводов", - отмечается в сообщении.

Сейчас идет подготовка проектной документации для получения положительного заключения государственной экспертизы. В сообщении говорится, что модернизация оборудования за счет безвозмездного гранта позволит сэкономить бюджетные средства города и республики. Отмечается, что это также позволит обойтись без повышения тарифов для потребителей.

Проект "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации" реализуется при поддержке Минстроя России с участием международной финансовой организации "Новый банк развития", созданной странами-участницами БРИКС для финансирования инфраструктурных проектов, в пяти городах Поволжья, выбранных по конкурсу: Чебоксары (Республика Чувашия), Волжский (Волгоградская область), Рыбинск (Ярославская область), Иваново, Дзержинск (Нижегородская область). Ранее сообщалось, что для финансирования проекта в пяти отобранных по конкурсу городах предоставлен заем в размере 20 млрд рублей (320 млн долларов США). В январе 2019 года подписано соглашение о займе для финансирования проекта между Российской Федерацией и Новым банком развития, срок реализации проекта - шесть лет (с 2019 по 2024 годы).

В июле 2019 года в Минстрое России состоялось официальное подписание трехстороннего договора между Минстроем России, правительством Чувашской Республики и администрацией города Чебоксары. Цель проекта - повысить качество и надежность услуг водоснабжения и водоотведения жителей, а также улучшить экологическое состояние реки Волги.

Теги
РоссияНижегородская областьЧувашияВолгоградская областьЯрославская область
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