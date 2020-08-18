Власти Тверской области до 118 млн рублей увеличили поддержку племенных хозяйств

ТАСС, 18 августа. Сельхозпредприятия Тверской области в 2020 году получат свыше 118 млн рублей в качестве субсидий на содержание и сохранение племенного поголовья животных, в том числе пушных зверей, что на 50 млн рублей больше запланированной ранее суммы. При этом субсидия звероводам увеличена в 1,6 раза - до 504 рублей на одного животного, сообщила во вторник пресс-служба облправительства.

"В Верхневолжье 13 племенным хозяйствам, в том числе звероводческим, возместят часть затрат на содержание племенного поголовья животных. На эти цели из областного бюджета дополнительно направят 50 млн рублей. Решение принято 18 августа на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени. Всего с учетом дополнительных средств общий объем субсидий на сохранение племенного поголовья сельскохозяйственных животных в этом году составит порядка 118,5 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Из этой суммы, по данным правительства, звероводческие хозяйства получат 57,8 млн рублей, ставка субсидии выросла с 306 рублей за условную голову до 504 рублей, что по расчетам позволит не только сохранить поголовье, но и в 2021 году увеличить его на 2,3 тыс. голов - до более чем 107 тысяч. "Пушное звероводство - это очень важное и серьезное направление для региона. Тверская область занимает лидирующее место в России по маточному поголовью. Помимо звероводов мы поддержали те хозяйства, которые занимаются молоком и мясом, уверены, что это будет нашим вкладом в устойчивое развитие агропромышленного комплекса", - отметил Руденя.

Еще 60,7 млн рублей из средств поддержки получат предприятия, занимающиеся мясным и молочным скотоводством, свиноводством, коневодством, овце- и птицеводством, добавили в пресс-службе.