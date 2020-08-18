Делегация Российско-турецкого делового совета прибыла с визитом в Турцию

АНКАРА, 18 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Делегация Российско-турецкого делового совета прибыла во вторник в Турцию с первым рабочим визитом после возобновления авиаперелетов между двумя странами. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС генеральный директор совета Алексей Егармин.

"Наша делегация прибыла в Бодрум, где на сегодня запланирован торжественный ужин по приглашению мэра города. Деловой визит в Турцию продлится до 25 августа, в ходе него, в частности, пройдут встречи с мэрами крупнейших турецких городов - Стамбула и Измира", - сказал Егармин.

Он также рассказал о подготовке первого визита в условиях пандемии. "У нас был план мероприятий на 2020 год, и, естественно, в него были внесены существенные коррективы из-за карантинных и изоляционных мер. Мы к этому отнеслись с пониманием, но время все равно диктует свои требования. Нам пришлось проявить активность, поскольку деловые круги как в России, так и в Турции достаточно активны, в связи с чем появляются новые запросы", - отметил он.

По словам генерального директора делового совета, программа поездки проработана с учетом требований безопасности. "Конечно, мы отнеслись к [визиту делегации] со здравым смыслом и пониманием к сложившейся из-за коронавируса ситуации. Когда уже разрешили поездки и, в частности, авиаперелеты, мы подготовили программу визита так, чтобы она была безопасна как для членов нашей делегации, так и для тех, с кем будут проводиться встречи", - добавил Егармин.

Заседание межправкомиссии

Егармин рассказал, что очередное заседание межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству может состояться в III квартале 2020 года в Санкт-Петербурге.

"Межправительственная комиссия запланирована на III квартал [2020 года], и, судя по данным Минэкономразвития, она состоится. В рамках подготовки к ней есть встречи между Российско-турецким деловым советом и Турецко-российским деловым советом, а также заинтересованными сторонами в Турции", - сказал собеседник агентства.

По словам Егармина, во время встречи с мэром Стамбула Экремом Имамоглу состоится "обмен мнениями по проблемам взаимодействия деловых кругов в рамках подготовки к межправительственной комиссии".

Предыдущее заседание комиссии проходило в июле прошлого года в Анталье на юге республики. На его полях также были проведены совместное заседание деловых советов двух стран и бизнес-форум.

Российско-турецкий деловой совет был создан в 1988 году при Торгово-промышленной палате СССР, ныне функционирует при ТПП РФ. Его цели - укрепление и развитие деловых связей и торгово-экономических отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, содействие установлению взаимовыгодных контактов между российскими и турецкими деловыми кругами.

Проект виртуальной выставки ViEX

Егармин также ссобщил, что администрация турецкого города Измир проявляет интерес к проекту виртуальной выставке ViEX, разработанной российским Международным центром содействия бизнесу (МЦСБ).

"Измир - это промышленный регион, его администрация всерьез интересуется проектом ViEX. Он позволяет создать постоянно обновляемую экспозицию, а также не зависеть от, например, карантинных мер, принимаемых из-за пандемии коронавируса", - сказал собеседник агентства.

Генеральный директор РТДС рассказал, что ViEX - это виртуальная площадка с эффектом полного погружения, которая объединит продавцов и покупателей разных стран. " Взаимодействие реализовано в виртуальной среде ViEX, где предусмотрены такие же, как в обычном понимании тематические павильоны, которые экспоненты могут арендовать или заказать. Персональные стенды построены внутри ViEX в соответствии с предпочтениями и стилем экспонента. Гибкая настройка под задачу от типового стенда до многозального и многоэтажного", - отметил он.

"В один из дней поездки наши делегаты встретятся с мэром Измира Тунчем Сойером, ему будет представлена презентация ViEX, а также будет обсуждаться возможность использования площадки МЦСБ с целью объединения деловых кругов России и Измира. Также будет подниматься вопрос открытия представительства города Измир на площадке РТДС", - добавил Егармин.