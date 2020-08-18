Минпромторг опубликовал проект постановления о сроках маркировки молочной продукции

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства о сроках введения маркировки молочной продукции. Текст документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов во вторник.

Согласно документу, маркировку для несгущенных молока и сливок со сроком хранения от 28 суток предлагают запустить с 20 января 2021 года, молока и сливок со сроком хранения до 28 дней, сгущенных молока и сливок, молочной сыворотки, сливочного масла, сыров и творога, безалкогольных напитков с молочным жиром - с 1 июля 2021 года, пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок - с 1 октября 2021 года.

Для крестьянских хозяйств, самостоятельно осуществляющих розничную продажу собственной молочной продукции, маркировку предложено отложить до 1 октября 2022 года.

Эксперимент по маркировке молочной продукции проходит с июля 2019 года до конца декабря 2020 года. Ранее Минпромторг сообщил, что в нем участвуют около 5,7 тысяч компаний. Маркировка предусматривает нанесение кода в формате Data Matrix на каждую единицу продукции и передачу данных о движении этой единицы по товаропроводящей цепи в систему "Честный знак".