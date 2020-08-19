Трамп предложил увеличить взимаемую с Amazon плату за доставку товаров по почте

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник предложил увеличить плату, взимаемую с таких компаний, как Amazon, за доставку товаров по почте.

"С Amazon и других [компаний] в этом бизнесе Почтовая служба США должна брать большую плату за посылку, тогда почта немедленно вернется к хорошему состоянию, а все рабочие места будут сохранены", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) заявила, что на субботу намечено голосование по законопроекту о работе Почтовой службы. В этой инициативе предлагается запретить службе "вносить какие-либо изменения в свои операции или уровень обслуживания, которые применялись по состоянию на 1 января 2020 года". Кроме того, документом предусмотрено выделение Почтовой службе $25 млрд.

Как сообщила в пятницу газета The New York Times, Почтовая служба США ранее предупредила власти американских штатов об опасности задержек в процессе голосования в удаленном режиме на выборах главы государства. Трамп неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии. По словам американского лидера, из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории. Представители Демократической партии США, напротив, считают, что в условиях пандемии, вызванной коронавирусом, подобный вариант голосования - единственная возможность принять участие в выборах без риска заразиться на избирательных участках.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Джозеф Байден, от республиканцев - Трамп.