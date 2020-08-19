"Известия": ФАС попросили обязать аэропорты обосновать размер инфраструктурного сбора

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обязать аэропорты обосновывать размер инфраструктурного сбора, который планируется закрепить проектом правил недискриминационного доступа к инфраструктуре аэропортов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник газеты в авиаотрасли, знакомый с ходом обсуждения документа.

По данным издания, это позволит исключить завышение ставки сбора со стороны аэропорта. Его уже взимают в таких крупных аэропортах, как Домодедово, Пулково, Кольцово и Платов, приводит издание данные Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

При этом в S7 считают, что доступ к инфраструктуре аэропорта не может быть отдельной услугой. "Доступ к инфраструктуре должен по умолчанию предоставляться потребителям <...>. Тем более расходы на инфраструктуру уже заложены в ставках аэропортовых сборов, в том числе регулируемых со стороны ФАС России. Введение дополнительного сбора "за доступ" приведет к тому, что авиакомпании и их пассажиры будут вынуждены платить дважды", - приводят "Известия" слова представителя авиакомпании.

Кроме того, "Россия" просит антимонопольный орган ограничить максимальный перечень требований со стороны аэропорта к независимым операторам наземного обслуживания, не связанных с главным оператором воздушной гавани (обязать аэропорты допускать их к работе также предлагается проектом правил), так как чрезмерные требования к новым игрокам могут ограничить конкуренцию.

Замруководителя ФАС Александр Редько уточнил газете, что "ФАС выступает за наличие двух-трех независимых операторов по каждой услуге в крупных аэропортах". "Их взаимоотношения с главным оператором должны быть прозрачны и легитимны - для этого выводится из "серой зоны" инфраструктурный сбор, равный для всех операторов услуги", - цитируют его "Известия".

В "России" и "Аэрофлоте" отказались от комментариев газете. Собеседник "Известий", близкий к совету директоров "России", подтвердил факт отправки письма.