Власти Хайнаня опубликовали программу "умного развития" провинции до 2025 года

Главная цель программы - содействие строительству порта свободной торговли Хайнаня, инновационное развитие острова, внедрение эффективной системы социального управления, развитие сферы услуг международного класса, модернизация промышленности, развитие экспортоориентированной цифровой экономики провинции.

Программа предусматривает реализацию более 30 инфраструктурных проектов, нацеленных на развитие сетей связи пятого поколения 5G, интернета вещей, информационно-коммуникационных услуг.

Осуществление программы планируется в три этапа. К концу 2021 года власти намерены заложить основу "Умного Хайнаня", в частности обеспечить создание ключевой инфраструктуры, развитие сетей 5G и интернета вещей. В течение 2022-2023 годов планируется повысить качество предоставляемых на острове услуг, обеспечить повсеместное внедрение информационных технологий, содействовать цифровой модернизации промышленности, совершенствованию процессов, в том числе в области таможенного контроля. К концу 2025 года планируется завершить реализацию программы "Умный Хайнань", превратить провинцию в образец международного "умного" порта свободной торговли с высоким качеством условий ведения бизнеса, предоставляемых услуг, развитой цифровой экономикой и т. д.

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу создания свободного порта на Хайнане, согласно которой на острове должна быть реализована упрощенная инвестиционная система. В соответствии с программой властей КНР администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.