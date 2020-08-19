"Сибур" пока не имеет проекта расширения "Запсибнефтехима" для получения обратного акциза

СВОБОДНЫЙ /Амурская область/, 19 августа. /ТАСС/. "Сибур" пока не имеет плана проекта по расширению "Запсибнефтехима" для получения обратного акциза на сжиженные углеводородные газы (СУГ). Об этом сообщил журналистам глава компании Дмитрий Конов.

"У нас пока нет проекта, который был бы привязан к тобольской площадке ["Запсибнефтехим"] и целился бы в отрицательный акциз на действующую мощность. Решение [об обратном акцизе на СУГ] совсем свежее. Для того чтобы подготовить любой проект, нужен достаточно долгий период времени, поэтому нам сейчас пока ответить в этом отношении нечего", - сказал он.

Законопроект об обратном акцизе на СУГ и этан был внесен на рассмотрение в Госдуму. Документ разработан совместно Минфином и Минэнерго России. Согласно законопроекту, для получения обратного акциза на СУГ компании должны ввести новые мощности по переработке СУГ с 1 января 2022 года проектной мощностью по сырью не менее 300 тыс. т в год или обновить существующие производства. При этом компаниям необходимо будет заключить до 2023 года соглашение с Минэнерго о модернизации мощностей, по которому нужно будет вложить с 2022 по 2027 годы не менее 65 млрд руб. В правительстве РФ ожидают, что меры по стимулированию инвестиций в нефтегазохимию позволят привлечь около 3 трлн руб. в отрасль.

Ставка акциза устанавливается с 1 января 2022 года и составит 9 тыс. и 4,5 тыс. руб. за т этана и СУГ соответственно. При этом ставка акциза при вложении в мощности по переработке СУГ более 110 млрд руб. будет ежегодно индексироваться, начиная с 2024 года.

Другие проекты "Сибура"

Глава "Сибура" также сообщил, что компания планирует до конца 2020 года завершить подготовку технико-экономической документации для участия в совместном с "Газпромом" проекте по строительству газоперерабатывающего завода в Татарстане.

"Мы скорее успеваем до конца года", - сказал Конов.

Решение же по увеличению производства спиртов (н-бутанола и 2-этилгексанола) на площадке компании "Сибур-Химпром" в Перми пока не принято, компания ищет пути оптимизации капитальных затрат, сообщил Конов.

"Не анонсировалось окончательное инвестиционное решение. Его на данный момент еще нет. Мы решили посмотреть, что в проекте можно дополнительно оптимизировать, чтобы снизить капитальные затраты, и этим продолжаем заниматься", - отметил глава "Сибура".

Амурский ГХК

Совместное предприятие "Сибура" и Sinopec займется привлечением заемных средств для реализации проекта, а уставный капитал предприятия будет поделен в долях, пропорционально участию компаний в реализации проекта (60% - "Сибур", 40% - Sinopec).

"Есть уставной капитал, который вносится пропорционально долям ["Сибура" и Sinopec], и будет финансирование проекта, которое привлекает уже совместная компания. То есть наше совместное предприятие привлечет банковское финансирование. Это наверняка будет консорциум из банков", - сообщил Конов. "Сибур" также не собирается привлекать дополнительных инвесторов в проект помимо Sinopec, отметил глава компании.

При этом Амурский газохимический комплекс (ГХК) будет в первую очередь ориентирован на поставки в Азию, так как рынок этого региона является крупнейшим и наиболее быстрорастущим импортером полипропилена и полиэтилена.

"В этом отношении мы хотели снять с себя не только рыночный, но вообще риск проекта, отличающегося от нашего традиционного географического профиля: России, СНГ и Европы. Мы искали партнера, который снял бы с нас часть, в том числе, финансового риска проекта и рыночного риска проекта", - сообщил журналистам Конов.

Чистый долг

"Сибур" ждет значения отношения чистый долг/EBITDA ниже 2,7х на конец 2020 года, также заявил Конов.

"Думаю, что на конец года он будет меньше [2,7х]", - сказал он.

Глава "Сибура" также отметил, что большая часть долга компании в реальности связана с "Запсибнефтехимом", который был только недавно запущен.

Капитальные затраты компании, как ожидается, по итогам 2020 года составят порядка 90 млрд руб.

"Примерно на этом уровне (90 млрд руб. - прим. ТАСС) видим капитальные затраты", - сообщил Конов.

Ранее компания сообщала, что отношение чистый долг/ EBITDA по итогам первого полугодия составило 2,7х. Прогноз по капитальным затратам на год был снижен до 90 млрд руб. с плановых 126 млрд руб.

О компании

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяет целый ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 80 странах мира.