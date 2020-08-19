"Ъ": "Россети" запросили субсидии на второй этап электрификации БАМа и Транссиба

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Компания "Россети ФСК ЕЭС" (входит в группу "Россети") направила в Минэнерго РФ заявку на субсидии из федерального бюджета в объеме 134,2 млрд рублей. Средства могут пойти на второй этап электрификации БАМа и Транссиба, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы группы к заседанию рабочих групп Госсовета по энергетике и транспорту.

"Компании из бюджета потребуется 47,5 млрд рублей в 2021 году, 67,1 млрд руб. в 2022 году, 19,7 млрд рублей в 2023 году. Общая стоимость проекта оценивается в 184,73 млрд рублей, и помимо субсидии ФСК планирует направить на него собственные и кредитные средства", - отмечается в публикации.

При действующем тарифном регулировании без учета субсидий окупаемость проекта превысит 30 лет, внутренняя норма доходности составит 5,3%, а показатель NPV (при ставке дисконтирования в 9,2%) будет отрицательным - минус 74,7 млрд рублей, ссылается издание на расчеты группы.

"Помимо субсидий, ФСК рассматривает еще несколько сценариев. Первый - финансирование за счет заемных средств, что приведет к росту показателя долг/EBITDA с текущих 1,7х до 3,45х, а общего долга - в 2,3 раза, до 544,6 млрд руб. Второй - финансирование как из собственных, так и заемных средств, что потребует увеличения тарифа на передачу для всех потребителей на 12-13%. Третий вариант - привлечение кредитов при отказе от дивидендных выплат, что, однако, снизит капитализацию компании. И финансирование из заемных источников до достижения уровня долг/EBITDA 2,8х, остальное - бюджетная субсидия (71 млрд рублей)", - уточняет "Коммерсантъ".

Варианты проекта

По данным газеты, Минэнерго рассматривает четыре варианта, в том числе базовый - строительство Мокской ГЭС на 1,2 ГВт на Витиме, а также альтернативный - строительство газовой ТЭС "Пеледуй" на 456 МВт стоимостью 49,9 млрд рублей, угольной Нерюнгринской ГРЭС на 215 МВт за 36,6 млрд рублей и угольной Новой ТЭС в районе порта Ванино на 260 Вт стоимостью 44,2 млрд рублей.

В Минэнерго газете пояснили, что вопрос прорабатывается. В "Российских железных дорогах" уточнили, что приведенные в презентации цифры - это предварительная оценка. В "Россетях" сообщили изданию, что провели расчеты стоимости работ в части внешнего электроснабжения, сейчас совместно с регуляторами рассматриваются несколько вариантов финансирования, допэмиссии в их числе нет. Мероприятия по внешнему электроснабжению первого этапа расширения БАМа и Транссиба (до 130 млн тонн в год) учтены в инвестпрограмме и реализуются по графику.

Модернизация инфраструктуры БАМа и Транссиба необходима для вывоза российских грузов на прибыльные экспортные рынки стран АТР. В рамках второго этапа планируется увеличение пропускной способности к 2024 году до 180 млн тонн.