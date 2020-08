"Яндекс" запустил суперапп Go, в котором объединил свои сервисы для поездок и заказа еды

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. "Яндекс" создал суперапп "Яндекс Go", в котором объединил часть своих городских сервисов для осуществления поездок, заказа еды и продуктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Яндекс" запускает Go - приложение, которое объединяет в одном месте сервисы для решения рутинных задач. Быстрое передвижение по городу на такси, каршеринг и поездки с персональным водителем, экспресс-доставка блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, а также моментальная отправка посылок и грузов - все это теперь собрано в "Яндекс Go". Первые шаги к новому супераппу были сделаны в марте этого года, когда в "Яндекс.Такси" были добавлены "Еда" и "Лавка", - сообщили в компании.

Go появится на месте приложения "Яндекс.Такси" и будет дополнено возможностями каршеринга "Яндекс.Драйв". Новое приложение также интегрирует расписание наземного транспорта - автобусов, троллейбусов и трамваев. Благодаря новому продукту "Яндекса" водители и курьеры, выполняющие заказы сервисов, будут меньше работать "вхолостую" и не будут простаивать в ожидании заказов.

Вместе с названием изменится интерфейс "Яндекс Go". На главном экране приложения появятся иконки быстрого доступа к его функциям. Набор иконок персональный для каждого пользователя, а алгоритмы "Яндекса" будут предугадывать, что именно сейчас нужно, - добраться до дома, заказать блюдо из любимого кафе или продукты в "Лавке". Пользователям приложения "Яндекс.Такси" нужно обновить его до последней версии, чтобы перейти на "Яндекс Go". Приложения "Яндекс.Драйв", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" продолжат работу как в составе Go, так и в качестве отдельных приложений. Для новых пользователей сервис "Яндекс Go" уже доступен для скачивания в Google Play и AppStore.