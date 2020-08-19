Глава АСИ заявила, что антикризисными решениями Башкирии для МСП пользуются другие регионы

СИБАЙ, 19 августа. /ТАСС/. Башкортостан одним из первых представил свои антикризисные решения для малого и среднего бизнеса, и другие регионы ими активно пользуются. Об этом заявила глава АСИ Светлана Чупшева.

"Отдельно у нас был трек в период самоизоляции (на платформе "Смартека") антикризисных мероприятий, которые проводились и на федеральном уровне, и там был отдельный раздел по антикризису, где все субъекты РФ делились своими решениями, мероприятиями. Очень востребованы оказалась эти решения. Башкирия одна из первых представила свои антикризисные пакеты по поддержке малого и среднего бизнеса, и многие регионы пользовались решениями и Башкортостана, и других регионов", - рассказала она в ходе всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье".

Чупшева рассказала, что всего на "Смартеке" представлено уже больше 200 управленческих решений, доказавших свою эффективность в сфере здравоохранения, качества жизни, поддержке малого бизнеса, в вопросах экспорта и привлечения инвестиций, для поддержки демографии. От Башкортостана там представлены восемь практик.

При отборе решений, рассказала она, используется несколько ключевых критериев, таких как его ресурсоемкость, возможные сроки исполнения и "эффекты". Платформой, по ее словам, пользуются несколько губернаторов.