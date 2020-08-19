Вдова погибшего бизнесмена Дмитрия Босова получила его долю в группе "Аллтек"

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Председатель совета директоров УК "Сибантрацит" (входит в группу "Аллтек") и вдова погибшего в мае бизнесмена Дмитрия Босова, который покончил с собой в возрасте 52 лет, Катерина Босов получила долю супруга в капитале "Аллтека". Информация размещена в документах Федеральной налоговой службы (ФНС).

Согласно отчетам ФНС, Катерина Босов получила долю в размере 43,3% номинальной стоимостью 4,4 млн рублей. Совладельцами являются гендиректор "Аллтека" Дмитрий Ага с долей 7,9%, Игорь Макаров - 3,16%, Олег Шемшук - 2,37%, трое партнеров входят в совет директоров компании.

Ранее Арбитражный суд Московской области привлек Катерину Босов и отца погибшего Дмитрия Босова Бориса Босова в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в судебное разбирательство о владении долей УК "Востокуголь" (входит в группу "Аллтек").

В мае с иском к УК "Востокуголь" и бизнесмену Олегу Шемшуку обратился бывший председатель правления УК "Востокуголь" и член совета директоров УК "Сибантрацит" Александр Исаев, который был снят с должностей в апреле. В заявлении предприниматель просит признать недействительным договор купли-продажи доли в уставном капитале "УК "Востокуголь", заключенный 5 апреля между ним и Шемшуком, и восстановить его в правах на эту долю.

Группа "Аллтек", основанная в 1993 году, занимается добычей угля. В частности, высокосортных металлургических углей-антрацитов. "Аллтек" является контролирующим акционером группы "Сибантрацит" - крупного российского экспортера антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей.