На Минском тракторном заводе заявили, что предприятие продолжает работать

МИНСК, 19 август. /ТАСС/. Минский тракторный завод (МТЗ) работает, его продукция отгружается. Об этом в среду сообщили корр. ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Завод работает, тракторы собираются, что происходит за пределами завода, мы не комментируем", - сказала представитель пресс-службы. Она отметила, что руководство завода для поддержания правопорядка в милицию не обращалось.

Вместе с тем очевидцы сообщают, что с утра к проходной МТЗ пришли работники завода, находящиеся в отпусках, а также другие граждане, которых оттеснил ОМОН. Есть задержанные.