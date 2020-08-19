Прямое авиасообщение между Крымом и Псковом возобновилось после 4 лет перерыва

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Симферополя впервые после четырехлетнего перерыва принял прямой регулярный рейс из Пскова, сообщили в среду журналистам в пресс-службе воздушной гавани.

"Маршрутная сеть аэропорта Симферополь этим летом продолжает расширяться. Совместно с нашим партнером - авиакомпанией "РусЛайн" - мы открыли прямое авиасообщение с Псковом. Для авиакомпании это уже пятое направление этим летом, по которому осуществляются рейсы в Симферополь. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество по улучшению транспортной доступности Крыма будет успешно развиваться", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора аэропорта Сергея Дяйкина.

Уточняется, что рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и субботам. Прямое авиасообщение продлится до 29 сентября. "Рейсы осуществляются на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-200. Время в пути составит около трех часов, - добавили в пресс-службе.

Крым и Псковская область были связаны прямым авиасообщением до 2016 года. Рейсы выполняла компания "Саратовские авиалинии", сертификат эксплуатанта которой впоследствии был аннулирован. Добраться из Пскова в Симферополь можно было только с пересадкой через Москву или другие города.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. На протяжении последних пяти лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма. С 2015 года воздушная гавань ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.