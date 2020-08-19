Врио губернатора НАО Бездудный за 2019 год заработал 8,2 млн рублей

ТАСС, 19 августа. Доход врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрия Бездудного в 2019 году составил 8,2 млн рублей. Это следует из декларации, опубликованной в среду на сайте регионального правительства.

Соответствующую сумму Бездудный заработал на посту замглавы Одинцовского района Подмосковья, где работал с 2014 года по 2019 год, а также в должности вице-губернатора НАО, на которую был назначен 18 марта 2019 года. Данные о доходах за 2018 год на сайте правительства НАО отсутствуют.

В собственности у врио руководителя находится квартира площадью 118,3 кв. м, которой также пользуются его двое несовершеннолетних детей, парковочное место и автомобиль Lexus RX 350. В долевой собственности у Бездудного есть вторая квартира площадью 118,7 кв. м. Кроме того, в пользовании у него есть квартира 60,5 кв. м.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении врио губернатора НАО Юрия Бездудного 2 апреля 2020 год. Выборы руководителя региона пройдут в единый день голосования 13 сентября.