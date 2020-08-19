Форум АСИ и Росконгресса "Сильные идеи для нового времени" пройдет в Сочи

СИБАЙ, 19 августа. /ТАСС/. Форум АСИ и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" состоится в Сочи 1-2 октября. Об этом сообщила ТАСС в среду глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в ходе всероссийского инвестиционного форума "Забайкалье", который проходит в Сибае в Башкирии.

"Что касается форума стратегических инициатив, у нас дата стоит 1-2 октября в Сочи", - сказала она.

Чупшева отметила, что лучшие идеи и предложения, озвученные на площадках мероприятия в Сибае, будут включены в повестку обсуждения форума в Сочи.

Организационный комитет форума в Сочи возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.