Предварительный ущерб дорогам Амурской области от ливней составил 100 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 августа. /ТАСС/. Ущерб, который причинен дорожному хозяйству Амурской области в результате ливней, составил около 100 млн рублей. Об этом губернатор Амурской области Василий Орлов заявил в интервью телеканалу "Россия-24" в среду.

"Более 20 трасс перемыто, региональные и федеральные трассы не затронуло, отрезанных населенных пунктов нет. По тем участкам, которые перемыты, их актирует наш "Упрадор". Предварительный ущерб - 100 млн рублей", - сказал Орлов.

Губернатор отметил, что на следующей неделе ожидается циклон, поэтому сумма ущерба может поменяться.

В Амурской области в результате прохождения циклона 17 и 18 августа подтопило 20 участков дорог регионального значения. По информации регионального Минстроя, суммарная протяженность подтопленных участков составила 26 км в 12 районах Приамурья. На восьми участках автодорог проезд отсутствует, на 12 - затруднен. Специалисты ожидают спада воды, чтобы восстановить сообщение на подтопленных участках.

Электрощитовые в домах перенесут из подвалов

Орлов также поручил муниципалитетам подготовить план переноса электрощитовых в жилых домах, чтобы при подтоплении подвалов избежать отключений электроэнергии.

"В срочном порядке создавайте планы переноса электрощитовых из подвалов жилых домов и социальных объектов, чтоб не было отключений при осадках, мы поддержим в этом вопросе финансово. Это касается всех муниципальных образований области", - цитирует Орлова пресс-служба правительства региона.

Замена системы ливневой канализации в Благовещенске

Мэрия Благовещенска подготовит проектно-сметную документацию водоотводной ливневой канализации. Поручение о замене коммуникаций во избежание затопления улиц города после дождей дал Василий Орлов.

"В рамках визита премьер-министра и его команды в Приамурье мы обсудили тему финансирования водоотводной ливневой канализации в Благовещенске. Вопрос с финансированием понятен - это будет делаться из федерального и областного бюджета. Властям города необходимо готовить проектную документацию с краткосрочным и долгосрочным планами действий, которые позволят отвести воду от проблемных участков города. Как только будет готова проектно-сметная документация, обсудим финансирование - мы готовы его взять на себя", - цитирует Орлова пресс-служба регионального правительства.

Продолжительный ливень, прошедший в ночь с 18 на 19 августа, затопил часть городских социальных объектов. Подтопленными оказались три спальных района города и около 10 центральных улиц.