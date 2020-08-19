Глава департамента Минфина Вышковский вышел на работу в ВЭБ на должность старшего банкира

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Константин Вышковский, ранее занимавший должность директора департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ, 17 августа вышел на работу в ВЭБ.РФ в качестве старшего банкира. Об этом ТАСС сообщил старший вице-президент ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

"Константин Вышковский вышел с понедельника на работу в ВЭБ.РФ на должность старшего банкира. В команде топ-менеджмента он будет курировать деятельность организации на рынках заемного капитала", - сказал он.

Вышковский пришел в Минфин из Внешэкономбанка (нынешний ВЭБ.РФ), где в период с 1994 год по 2005 год прошел пусть от ведущего эксперта до заместителя начальника департамента.

В 2005 году он перешел в Министерство финансов РФ на позицию заместителя директора департамента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов, а с 2010 года занимал должность директора департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина.