"Сколково" и ВОИС оценят влияние новых технологий на охрану интеллектуальной собственности

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Фонд "Сколково" и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) договорились о проведении совместной работы по адаптации института интеллектуальной собственности к работе в новых технологических реалиях, прежде всего, глобальной цифровизации. Об этом в среду сообщила пресс-служба фонда.

"Задача партнеров - найти ответы на технологические вызовы, которые ставит четвертая промышленная революция перед институтом интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении. Соглашение о сотрудничестве подписали председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов и генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри.

Отмечается, что совместно с международными экспертами "Сколково" и ВОИС будут обсуждать, в том числе, влияние технологий искусственного интеллекта, примененных при получении интеллектуальной собственности, на права ее обладателей, а также определение порядка использования для целей машинного обучения оцифрованных результатов интеллектуальной деятельности.

Кроме того, среди вопросов, которые планируется решать совместными усилиями, - возможности использования технологии распределенных реестров (блокчейна) для оборота интеллектуальной деятельности, а также возможность правообладателя управлять своими правами в условиях глобального цифрового доступа.

"Благодаря сотрудничеству с ВОИС у нас есть возможность обсуждать лучшие международные практики, совместно находить подходы к их совершенствованию, а также к развитию трансграничного оборота прав. Вместе мы достигнем больших результатов", - сказал председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, слова которого приводятся в сообщении.

В 2014 году фонд "Сколково" получил статус постоянного наблюдателя Всемирной организации интеллектуальной собственности. С 2016 года российское представительство ВОИС размещается на территории Инновационного центра "Сколково".