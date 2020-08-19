Около половины внешнего долга банков Белоруссии приходится на займы у российских банков

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Около половины внешних заимствований белорусских банков приходится на кредиты у российских банков, сообщил ТАСС младший директор аналитической группы по финансовым институтам Fitch Ratings Илья Саржин.

"Российские банки являются значительным источником фондирования для связанных белорусских банков. Так, по состоянию на 1 апреля внешний долг белорусских банков составлял порядка $5,5 млрд, и, по нашей оценке, примерно половина этого объема приходилась на российские банки", - сказал он.

Эксперт отметил, что существенную долю в этих кредитах занимает финансирование, предоставленное материнскими или сестринскими структурами белорусских банков, работающих в РФ. Также некоторые крупнейшие предприятия Белоруссии могут кредитоваться напрямую в российских банках.

При этом аналитик отметил, что с точки зрения российской банковской системы в целом это достаточно скромные объемы. Общий объем активов белорусских банков составляет менее 3% от общего объема активов российских банков, а размер активов дочерних или связанных банков в Белоруссии не превышает 2-3% баланса соответствующих российских банков.

Саржин добавил, что на дочерние структуры российских банков, либо связанные с ними организации, приходится более 20% общих активов банковского сектора Белоруссии. Среди них банки группы Сбербанка, Газпромбанка, Альфа-банка, ВЭБ и ВТБ.