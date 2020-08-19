Молодежный совет планируют создать при Федеральном агентстве по делам национальностей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Молодежный совет планируется создать при Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН). В настоящее время ведется разработка его документации, сообщила в среду советник руководителя ФАДН России Анна Полежаева.

"При агентстве планируется создание молодежного совета с возможностью усиления с точки зрения сетки в регионах России, по всем регионам. Потому что нам нужны свои люди, готовые к диалогу, заинтересованные в том, чтобы обмениваться идеями, которые при этом будут нашей опорой в регионах", - сказала Полежаева на онлайн-встрече с участниками форума "Машук".

Она отметила, что этот вопрос в настоящее время находится в разработке. "Мы к этому придем, сейчас в разработке документация, идея и содержание такой инициативы", - добавила советник руководителя ФАДН.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа. Лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую, очную, смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.