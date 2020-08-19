Все рудники "Беларуськалия" работают в плановом режиме

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Все семь рудников "Беларуськалия", а также три обогатительные фабрики работают в плановом режиме. Об этом говорится в заявлении компании, размещенном в среду в ее Telegram-канале.

"Спасибо трудовому коллективу за то, что принял решение выражать свою гражданскую позицию в нерабочее время! <...> Мы работаем! Все 7 рудников ОАО "Беларуськалий". Три обогатительные фабрики работают в плановом режиме, фабрика Первого рудоуправления после окончания плановых ремонтных работ продолжит работу", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули важность поддержания стабильной работы предприятия. "Возможно, кому-то это решение далось нелегко. Нельзя разрушить то, что достигается самоотверженным трудом династий горняков, трудовым коллективом. Главное сегодня - заботиться о наших семьях, сохранить коллектив, поддерживать стабильную работу предприятия. Спасибо за принятое решение. Нашими шахтерами можно гордиться!" - подчеркивается в сообщении.

Ранее в среду сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун заявил на митинге, что забастовка на предприятии должна продолжаться, а с голодовкой принято решение повременить. При этом он заявил, что "после давления на рабочих некоторые производства могут быть запущены".

АО "Беларуськалий" является одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок, который реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".