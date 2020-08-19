Дегтярев: инвестклимат Хабаровского края планируется улучшить путем оптимизации госуслуг

ТАСС, 19 августа. Оптимизация госуслуг, налоговые послабления и дружелюбие чиновников нужны для улучшения инвестиционного климата и вхождения в топ-20 рейтинга АСИ, заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в эфире телеканала "Хабаровск".

"Будем улучшать инвестиционный климат. Нужно делать чиновников дружелюбными, убирать согласовательные процедуры, которые абсолютно не нужны, чтобы начинать инвестпроекты, где-то налоговые послабления будем давать, работать с федеральными органами власти. У меня к бизнесу встречное пожелание - платить налоги, создавать рабочие места, платить белые зарплаты, потому что это социальная защита людей", - сказал Дегтярев.

Хабаровский край участвует в рейтинге состояния инвестиционного климата с 2015 года. Наилучшего результата удалось достичь в 2018 году - регион вошел в топ-20 и занял 18-е место. После регион упал на 63-е место в рейтинге, ухудшив показатели, отражающие давление на бизнес, условия для инвесторов и работу с ними.

"Думаю, за пару лет это можно сделать", - сказал врио губернатора о возможных сроках возвращения региона в топ-20.

Ранее руководитель представительства Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова сообщала, что чиновники в Хабаровском крае будут персонально отвечать за позицию региона в рейтинге инвестиционного климата. Дегтярев, в свою очередь, отмечал, что в регионе будет реорганизован проектный офис по улучшению инвестиционного и делового климата края, налажено тесное сотрудничество с дальневосточным офисом Агентства стратегических инициатив, будет создаваться комфортная среда для бизнеса при соблюдении определенных условий.