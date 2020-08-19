Доход арестованной экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич в 2019 году составил 8,4 млн рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Доход находящейся под арестом по делу о крупном мошенничестве экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич в 2019 году составил порядка 8,4 млн рублей, следует из документа, опубликованного на сайте министерства науки и высшего образования России в среду.

Доход Лукашевич в 2019 году вырос почти на 2 млн рублей: декларированный доход экс-замглавы Минобрнауки РФ в 2018 году составил 6,4 млн рублей, в 2019 - 8,4 млн. В собственности Лукашевич также зарегистрированы две квартиры 65,90 и 78,10 кв. м.

13 августа районный суд оставил Лукашевич в СИЗО до 16 октября. Бывшему начальнику управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилу Попову также продлили срок ареста.

По версии следствия, Лукашевич предоставила в Министерство образования и науки РФ сфальсифицированный отчет, согласно которому она являлась руководителем проекта, а также утверждала отчеты о выполненных работах. Прием работ осуществлял Михаил Попов. Деньги за госконтракты перечисляли на расчетный счет ООО "ЦРН", после чего Лукашевич и Николай Попов (брат подозреваемого) перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры на оказание услуг. Индивидуальные предприниматели деньги обналичивали и передавали лично Николаю Попову для их последующего распределения между членами преступной группы.

Общий ущерб, причиненный действиями преступной группы, превысил 50 млн рублей.