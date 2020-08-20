Белый дом считает, что КНР не пойдет на торговые переговоры с США до президентских выборов

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Пекин будет ждать исхода президентских выборов в США, прежде чем пойти на какие-то дальнейшие переговоры по торговле с Вашингтоном. Такое мнение выразил в среду глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

"Коммунистическая партия Китая сейчас <...> делает ставку на Джозефа Байдена, и для любых будущих переговоров они собираются ждать момента, когда пройдут выборы. Это ясно, в этом заключается их стратегия. Таким образом, между сегодняшним днем и 3 ноября (день выборов в США - прим. ТАСС) Коммунистическая партия Китая будет вести информационную войну <...>, чтобы поразить наши социальные сети, подталкивать СМИ, как это делает Демократическая партия [США], обвиняя эту администрацию в пандемии. Это вся их стратегия", - сказал Наварро, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

При этом американский чиновник подчеркнул, что "первая фаза сделки [работает] на полную мощность". "Китайская сторона покупает историческое количество [американской] сельскохозяйственной продукции, это все к лучшему", - пояснил Наварро.

В среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа должностных лиц Соединенных Штатов и КНР сообщила, что представители двух стран в предстоящие дни планируют в режиме видеоконференции провести консультации, чтобы подвести итоги выполнения первой фазы торговой сделки.

Руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз во вторник сообщил журналистам, что представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер обсуждает с коллегами из КНР первую фазу торговой сделки между двумя странами, но новые переговоры на высоком уровне между Вашингтоном и Пекином не запланированы.

Ранее сообщалось, что намеченная на 15 августа видеоконференция с участием вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ и Лайтхайзера отложена на неопределенное время. Как отмечало агентство Reuters, по словам Медоуза, эта встреча, на которой стороны должны были обсудить итоги соглашения по первой фазе сделки после шести месяцев со дня ее подписания, не была перенесена на какую-либо новую дату.

О торговых переговорах

Как заявил во вторник президент США Дональд Трамп, он принял решение отложить переговоры с КНР по торговле на фоне ситуации с коронавирусом, ответственность за распространение которого он неоднократно возлагал на Китай. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. При этом заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркивал, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая.

Церемония заключения договоренностей по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне. Подписи под документом поставили Трамп и Лю Хэ. КНР согласилась увеличить закупку американской продукции на $76,7 млрд и $123,3 млрд в течение первого и второго года действия соглашения. Речь идет как о сельскохозяйственных, так и о прочих товарах. Вашингтон рассчитывает, что таким образом ему удастся существенно сократить торговый дефицит.