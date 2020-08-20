Общее число установленных в Шанхае базовых станций для 5G превысило 56 тыс. единиц

ШАНХАЙ, 20 августа. /ТАСС/. Сеть стандарта связи 5G в Шанхае насчитывает свыше 56 тыс. базовых станций, по этому показателю город занимает первое место в Китае. Об этом сообщает в четверг местный информационный ресурс "Ицай глобал" со ссылкой на данные городского Комитета по экономике и информационным технологиям.

По состоянию на конец июля, сообщили в ведомстве, в самом густонаселенном мегаполисе мира было установлено более 25 тыс. базовых станций для 5G внутри помещений и свыше 31 тыс. на открытом пространстве. Станции, размещаемые внутри помещений и снаружи, отличаются по мощности и радиусу охвата.

Как уточнили в ведомстве, Шанхай, будучи одним из лидеров по коммерциализации связи пятого поколения, активно продвигает применение 5G во всех областях. В настоящее время уже реализовано более 300 проектов по внедрению 5G, в частности, в интеллектуальное производство, здравоохранение и образование.

Активное строительство инфраструктуры для сети связи 5G развернуто по всему Китаю. Из-за некоторого замедления этого процесса в первые три месяца года на фоне вспышки коронавируса нового типа, работа на данном направлении ведется сейчас ускоренными темпами. Каждую неделю, согласно данным Министерства промышленности и информатизации КНР, в Китае устанавливается более 10 тыс. базовых станций. Согласно планам властей, к концу текущего года в Китае в общей сложности будет установлено порядка 800 тыс. базовых станций 5G, а число пользователей должно превысить 200 млн человек.

Первым китайским городом с полным покрытием связью 5G за счет автономной сети из 46,5 тыс. базовых станций стал Шэньчжэнь в южной провинции Гуандун.