Инвестиции в модернизацию компаний Хайнаня в январе - июле выросли на 5,6%

ХАЙКОУ, 20 августа. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал - ключевой показатель модернизации и оптимизации деятельности компаний - в южнокитайской провинции Хайнань с января по июль включительно выросли в годовом исчислении на 5,6%. Об этом сообщило региональное статистическое управление.

Как уточняется в распространенном докладе, динамика оказалась на 2,6 процентного пункта выше, чем в период с января по июнь. В структуре финансирования особенно заметно увеличились затраты на обеспечение безопасности предприятий. Расходы на оборудование на фоне пандемии и временного снижения деловой активности оказались ниже, чем за тот же период прошлого года, однако в последние месяцы, как отмечается, наметилась уверенная тенденция к росту.

"Этот год оказался не таким, как предшествующие. <...> Однако, невзирая на многочисленные трудности и серьезные вызовы, Хайнань продолжает твердо придерживаться принципов развития, следовать по пути преобразований и интенсивного роста", - подчеркивается в комментарии к статистике, опубликованном на официальной странице отдела пропаганды парткома провинции в социальной сети WeChat.

Согласно документу, за семь месяцев на Хайнане особенно значительно выросли инвестиции в основной капитал компаний, относящихся к аграрному сектору (в 2,1 раза) и сфере промышленного производства (12,3%). В то время как в сфере услуг они увеличились менее значительно - на 3,6%. По данным властей, доля средств, направляемых на приобретение и ремонт объектов недвижимости, в регионе продолжает колеблется на уровне 40%, что "свидетельствует об эффективном распределении капиталовложений в процессе роста валового регионального продукта".