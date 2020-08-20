Представитель по климату заявил об огромном потенциале России по водородной энергетике

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Россия имеет возможности для развития водородной энергетики, что позволит сократить выбросы углекислого газа. Такое мнение выразил в интервью агентству Energy Intelligence, опубликованном в четверг, специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"В России имеется огромный потенциал для водородной энергетики, и мы видим, что идет активное обсуждение перспектив развития этой отрасли", - отметил он.

Как констатировал Эдельгериев, в начале июня была утверждена Энергетическая стратегия России до 2035 года, в которой "уделяется внимание развитию водородной энергетики". Спецпредставитель напомнил, что "экспорт водорода предлагается увеличить к 2035 году до 2 млн тонн в год".

"На сегодняшний день водород по большей части применяется в химической и нефтехимической промышленности, он используется достаточно ограниченно, но на его основе мы можем построить низкоуглеродную экономику, у нас есть все предпосылки для этого", - добавил он.

Перспективы России

Россия, обладая огромными запасами природного газа, имеет шанс стать крупным игроком и на рынке водорода.

Ранее Минэнерго РФ внесло в правительство проект плана мероприятий по развитию водородной энергетики в 2020-2024 годах. План предусматривает совершенствование нормативной базы и техрегулирования производства, транспортировки, хранения и использования водорода, а также поддержку реализации пилотных проектов в области его производства. Первыми производителями водорода в 2024 году могут стать "Газпром" и Росатом.

Энергостратегия РФ предполагает экспорт 200 тыс. тонн водорода к 2024 году, а к 2035 году - 2 млн тонн.