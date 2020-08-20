Предприятия Росатома перешли на единый бренд

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Организации госкорпорации "Росатом" перешли на использование единого бренда. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"Сохраняя исторические названия и собственную идентичность, организации российской атомной отрасли получили унифицированные логотипы, в основе которых - товарный знак госкорпорации "Росатом" ("лента Мебиуса"). Такой принцип корпоративного брендинга называется "зонтичным" и является выбором многих корпораций мирового уровня. Применение зонтичного бренда в атомной отрасли позволит выстроить единое позиционирование организаций Росатома на отечественном и зарубежном рынках, что, в свою очередь, приведет к повышению узнаваемости предприятий российской атомной отрасли и их проектов у партнеров и заказчиков", - отмечает Росатом.

Ребрендинговая кампания осуществляется в рамках реализации новой стратегии Росатома, утвержденной в апреле, в основе которой заложен принцип "Единый Росатом".

Госкорпорация "Росатом" объединяет свыше 300 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности более 270 тыс. человек. В многопрофильный холдинг входят активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Обладая компетенциями во всех звеньях ядерного топливного цикла, Росатом занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов, на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в 12 странах. Росатом является крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая свыше 19% энергетических потребностей страны. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, выпуск цифровых продуктов, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции.