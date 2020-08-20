Рискующие потерять работу россияне смогут пройти переобучение по новой программе

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россияне, которые рискуют потерять работу, смогут принять участие в программе переобучения, на которую правительство России выделило 3 млрд рублей. Об этом сообщает в четверг официальный сайт кабмина.

"Принять участие в программе приглашают не только безработных, но и тех, кто находится под риском увольнения (в организации введен неполный рабочий день, сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска или сокращают)", - говорится в сообщении. Кроме того, стажировки предусмотрены для выпускников колледжей и вузов, которые не смогли пройти полноценную практику из-за коронавируса.

О выделении средств на переобучение граждан, потерявших работу из-за ситуации с коронавирусом, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал в среду на заседании правительства.

Всего эти цели будет направлено 2,99 млрд рублей.

Соответствующие образовательные программы уже прошли экспертизу. Соискатели смогут выбрать профессию, востребованную в их регионе. Заявки на обучение оформляются на портале "Работа в России". "Обучение будет проходить в очной форме на специально отобранных площадках. Возможен и дистанционный формат, если это предусмотрено конкретной программой, - отметили в правительстве. - Длительность обучения в среднем составляет около трех недель. После сдачи итогового экзамена выпускники получат документ о квалификации и паспорт профессиональных компетенций".

Программа будет действовать до конца декабря. Планируется, что за это время обучение пройдут около 110 тысяч человек.