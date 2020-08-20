В профсоюзе заявили, что стачечный комитет "Беларуськалия" не отменял забастовку

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" заявил о продлении забастовки, несмотря на заявление руководства предприятия о возобновлении работы всех его подразделений. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель Белорусского независимого профсоюза (БНП) Максим Позняков.

"Стачком продлил забастовку, скорректировал свои требования, среди которых требование об отмене контрактной системы", - отметил глава профсоюза. Он признал, что некоторые сотрудники приступили к работе.

"Есть те, кто спустился в шахту, но не работает. В целом ситуация неоднозначная, люди по-прежнему будут выходить на площадь", - отметил глава независимого профсоюза.

В среду в компании заявили, что все семь рудников "Беларуськалия", а также три обогатительные фабрики работают в плановом режиме, подчеркнув важность поддержания стабильной работы предприятия. АО "Беларуськалий" является одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок, который реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".