{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

В профсоюзе заявили, что стачечный комитет "Беларуськалия" не отменял забастовку

При этом отдельные сотрудники приступили к работе

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" заявил о продлении забастовки, несмотря на заявление руководства предприятия о возобновлении работы всех его подразделений. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель Белорусского независимого профсоюза (БНП) Максим Позняков.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"Стачком продлил забастовку, скорректировал свои требования, среди которых требование об отмене контрактной системы", - отметил глава профсоюза. Он признал, что некоторые сотрудники приступили к работе.

"Есть те, кто спустился в шахту, но не работает. В целом ситуация неоднозначная, люди по-прежнему будут выходить на площадь", - отметил глава независимого профсоюза.

В среду в компании заявили, что все семь рудников "Беларуськалия", а также три обогатительные фабрики работают в плановом режиме, подчеркнув важность поддержания стабильной работы предприятия. АО "Беларуськалий" является одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок, который реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Китай аннулировал соглашение о правовом сотрудничестве между США и Гонконгом
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что Пекин считает все проблемы специального административного района внутренними вопросами Китая
Читать полностью