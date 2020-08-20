ОЭЗ "Титановая долина" выбрала гендиректора после отставки обвиняемого во взятке Кызласова

"19 августа Совет директоров акционерного общества утвердил кандидатуру Андрея Антипова на пост генерального директора особой экономической зоны. Контракт с новым генеральным директором ОЭЗ "Титановая долина" будет заключен сроком на 1 год", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Совет директоров особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" (Свердловская область) утвердил кандидатуру Андрея Антипова на должность генерального директора после отставки экс-руководителя Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ОЭЗ.

В пресс-службе уточняют, что Антипов окончил Уральский государственный технический университет по специальности "Электронное машиностроение", продолжил образование в Ленинградском государственном областном университете по специальности "Финансы и кредит". В 2006 году получил степень MBA в Урало-сибирском институте бизнеса. В 1998-2012 годах работал в ОАО "Меткомбанк". В 2012-2013 годах занимал должность директора по экономике и финансам ОАО "ОЭЗ "Титановая долина", а с 2013 года - должность первого заместителя генерального директора, с февраля 2020 года - временно исполняющего обязанности генерального директора ОЭЗ.

4 августа сообщалось, что Совет директоров "Титановая долина" в Свердловской области принял отставку генерального директора Артемия Кызласова, который находится под домашним арестом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Бывший генеральный директор ОЭЗ Артемий Кызласов был задержан 17 февраля во время передачи взятки в 2,5 млн рублей, которую, по версии следствия, он вымогал у субподрядчика. Был задержан и экс-замминистра экономики региона Михаил Шилиманов. После этого прошли обыски в "Титановой долине" и в доме Кызласова.

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири.