CNN: Amazon сняла с продажи товары, оскорбляющие Байдена и Харрис

ТАСС, 20 августа. Amazon сняла с продажи товары, надписи на которых содержали оскорбления в адрес кандидата в президенты США Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По его данным, речь идет о футболках, продаваемых на площадке третьей стороной. "Все продавцы должны придерживаться установленных правил. В противном случае мы будем применять меры, включая удаление учетной записи, - говорится в заявлении представителя Amazon. - Эти товары были удалены".

Телекомпания сообщает, что в ее распоряжении оказалось письмо, которое было отправлено прокурором из Арканзаса Деметрией Эдвардс главе корпорации Amazon Джеффу Безосу. В нем она называет футболки "расистскими, сексистскими и оскорбительными товарами" и призывает компанию убрать их из продажи. При этом неизвестно, стало ли данное обращение поводом к принятым мерам, так как Эдвардс не получила официального ответа на свой запрос.

Ранее Amazon не раз удаляла с сайта предложения, противоречащие правилам компании. Так, например, в марте с продажи сняли более 1 млн предложений о продаже медицинских масок, дезинфицирующих средств и аналогичных товаров в связи с завышением на них цен продавцами, а также распространением ложной информации об эффективности того или иного препарата.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден во вторник был утвержден в качестве кандидата от Демократической партии на ноябрьских выборах главы государства, где он поборется с республиканцем Дональдом Трампом - нынешним хозяином Белого дома. Вместе с ним от демократов на пост вице-президента США выдвинута Камала Харрис. Она стала первой в истории США темнокожей женщиной, баллотирующейся на этот пост.