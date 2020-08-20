Реконструкцию аэропорта Соловки завершат в этом году

АРХАНГЕЛЬСК, 20 августа. /ТАСС/. Третий этап реконструкции аэропортового комплекса Соловки в Архангельской области идет в соответствии с графиком, завершить все работы планируется до конца текущего года. Это было озвучено на выездном совещании с заместителем начальника управления аэропортовой деятельности Росавиации Александром Аверкиевым и начальником Архангельского МТУ Росавиации Сергеем Кочуровым.

Модернизация аэропортового комплекса Соловки осуществляется в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов", включенного в национальный проект Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Государственным заказчиком по объекту определено Федеральное агентство воздушного транспорта и заказчиком - правительство Архангельской области. Проект реализуется за счет средств федерального и регионального бюджетов.

"В 2020 году на объекте ведутся работы в рамках III этапа реконструкции аэропортового комплекса Соловки. Работы проводятся согласно графику работ, завершение запланировано в IV квартале 2020", - сообщается на сайте федерального агентства воздушного транспорта.

По данным пресс-службы, в настоящее время уже завершена замена металлических плит искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) на плиты ПАГ-14. Реконструировали участок ИВПП длиной 541 м. В рамках реализации третьего этапа необходимо завершить устройство ограждения и насыпи патрульной дороги, установить светосигнальное, биоаккустическое и метеооборудование. На площадке задействовано более 110 человек и 39 единиц строительной техники. После завершения третьего этапа реконструкции аэропорт сможет принимать как привычные АН-24 или L-410, так и воздушные суда класса Bombardier Q400. Это позволит обеспечить круглогодичное авиасообщение архипелага.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Задачи плана - развивать и расширять международные транзитные коридоры Запад - Восток и Север - Юг. Кроме этого целью проекта является повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией.

О соловецком аэропорте

Последние ремонтные работы проводились на полосе в 2004 году. Появление современного аэропортового комплекса на Соловках позволит расширить возможности аэропорта, обеспечить прием разных типов воздушных судов и обслуживать большее количество пассажиров. После полного завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы регулярные рейсы на Соловки могут быть открыты из других городов Северо-Запада России.

Потребность в реконструкции взлетно-посадочной полосы на Соловках вызвана ее изношенностью: аэропорт построен более 70 лет назад. В 2020 году предполагается полностью обновить полосу, построить служебно-пассажирский терминал. Проектные решения проходят согласование с ЮНЕСКО. Альтернативный путь до архипелага - поездом до города Кемь в Карелии, оттуда на судне по Белому морю.