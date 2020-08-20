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Доход главы Башкирии за год вырос почти в два раза

Радий Хабиров заработал более 7 млн рублей

УФА, 20 августа. /ТАСС/. Доходы главы Республики Башкортостан Радия Хабирова в 2019 году выросли почти в два раза - до 7 млн 49 тыс. рублей, следует из данных декларации о доходах главы региона.

В 2018 году Радий Хабиров задекларировал чуть более 4 млн рублей дохода.

Согласно документу, Хабиров владеет участком площадью 913 кв. метров, а также жилым домом площадью 82,5 кв. метров и гаражом. В пользовании у него находятся квартира площадью 79,9 кв. метров и госдача.

Супруга главы республики Каринэ Хабирова заработала за 2019 года порядка 905 тысяч рублей, в 2018 году - более 242 тысяч рублей.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
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