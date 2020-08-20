Самозанятые смогут стать резидентами мурманского бизнес-инкубатора и получить льготы

МУРМАНСК, 20 августа. /ТАСС/. Самозанятые в Мурманской области смогут стать резидентами регионального инновационного бизнес-инкубатора на конкурсной основе и получить поддержку. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

Самозанятыми считаются физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

"Резидентами регионального инновационного бизнес-инкубатора (МРИБИ) теперь могут стать самозанятые северяне - опубликовано соответствующее постановление правительства Мурманской области от 18. 08. 2020 № 592-ПП. Статус резидента МРИБИ позволяет арендовать на льготных условиях офисные помещения бизнес-инкубатора", - сказано в сообщении.

В региональном Министерстве инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства уточнили, что получить статус резидента бизнес-инкубатора возможно на конкурсной основе, прием документов на участие в конкурсе стартует 7 сентября и продлится до 8 октября.

По данным профильного министерства, один квадратный метр офисного пространства в бизнес-инкубаторе в Мурманске обойдется новым резидентам из самозанятых в 181 рубль в месяц, в Апатитах - 135 рублей 25 копеек в месяц. Помещения оборудованы офисной мебелью, оргтехникой, средствами связи и доступом интернет. Предприниматели смогут пользоваться переговорными пространствами, конференц-залами, обеспеченными демонстрационным оборудованием. Кроме того, регулярно участвовать в обучающих программах и тренингах для акселерации предпринимателей-резидентов бизнес-инкубатора.

В региональном инновационном бизнес-инкубаторе ТАСС уточнили, что заявленная в конкурсных условиях сумма аренды в бизнес-инкубаторе составляет всего 20% от рыночной стоимости аренды помещений в Мурманске и Апатитах. В Апатитах по конкурсу будут сдавать офисные помещения, в Мурманске - рабочие офисные места. До принятия постановления и объявления конкурса такие меры поддержки распространялись только на представителей малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей.