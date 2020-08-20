{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев: индивидуальное строительство может стать отдельным проектом для "Единой России"

Председатель партии призвал систематизировать всю информацию по этой теме, а также провести общественное и экспертное обсуждение

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Индивидуальное жилищное строительство может стать отдельным проектом для "Единой России". Об этом заявил замглавы Совбеза, председатель партии "Единая Россия" на совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан.

"Мы исходим из того, что индивидуальное жилищное строительство, действительно, является приоритетом и может стать единым проектом для партии "Единая Россия", поэтому нужно систематизировать всю информацию по этой теме, провести общественное и экспертное обсуждение, а потом в сотрудничестве с нашими коллегами предложить пошаговый план по реализации разработанных мер", - сказал Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Сбербанк стал владельцем 72% компании 2ГИС
Читать полностью