Медведев: индивидуальное строительство может стать отдельным проектом для "Единой России"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Индивидуальное жилищное строительство может стать отдельным проектом для "Единой России". Об этом заявил замглавы Совбеза, председатель партии "Единая Россия" на совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан.

"Мы исходим из того, что индивидуальное жилищное строительство, действительно, является приоритетом и может стать единым проектом для партии "Единая Россия", поэтому нужно систематизировать всю информацию по этой теме, провести общественное и экспертное обсуждение, а потом в сотрудничестве с нашими коллегами предложить пошаговый план по реализации разработанных мер", - сказал Медведев.