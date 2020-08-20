"Газпромбанк Лизинг" профинансировал поставку буксира Морспасслужбе на $6,75 млн

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. "Газпромбанк Лизинг" профинансировал поставку для Морской спасательной службы буксира стоимостью $6,75 млн. Судно передано Морспасслужбе на условиях финансовой аренды, сообщается в пресс-релизе компании.

"Газпромбанк Лизинг" профинансировал поставку многоцелевого буксира-якорезаводчика "Финвал" стоимостью $6 750 000 на условиях финансовой аренды. Лизингополучателем является ФГБУ "Морская спасательная служба" (ФГБУ "Морспасслужба"), срок договора лизинга составляет 36 месяцев", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что буксир "Финвал" станет самым мощным судном в составе флота Морспасслужбы и будет использоваться, в том числе, в Арктических районах Российской Федерации в целях патрулирования, буксировки аварийных судов, ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также для оказания помощи терпящим бедствия судам и людям.

По словам генерального директора "Газпромбанк Лизинга" Максима Агаджанова, в 2019 году только 1% в структуре российского флота приходится на суда обеспечения, в том числе на многопрофильные буксиры, чего недостаточно для активного развития шельфовых и арктических проектов РФ, а также для развития Северного морского пути. Сделка с Морспасслужбой, как и сама судоходная отрасль, являются капиталоемкими, поэтому лизинг в данном случае обеспечит устойчивый баланс активов и расходов лизингополучателя, снижая финансовые риски, добавил он.

"Газпромбанк Лизинг" - один из лидеров российского рынка лизинга. Компания входит в группу Газпромбанка и является его уполномоченным партнером по реализации лизинговых проектов на всей территории России. По итогам 2019 года лизинговый портфель компании составил 242 млрд рублей.