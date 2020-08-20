"Аэрофлот" стал сильнейшим авиационным брендом мира по версии Brand Finance

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" получил статус самого сильного авиационного бренда в мире в рейтинге независимой консалтинговой компании Brand Finance. Об этом говорится в сообщении компании. "Аэрофлот" неоднократно признавался самым сильным авиабрендом в мире. Также "Аэрофлот" признан сильнейшим брендом среди российских корпораций.

Среди мировых авиакомпаний бренд "Аэрофлота" обошел Turkish Airlines, Emirates, Air Asia, японскую JAL, и других, следует из рейтинга Brand Finance.

Что касается российских компаний, то вторую строчку российского рейтинга сильнейших брендов занял Сбербанк, до этого лидировавший в рейтинге. В первую пятерку также вошли МТС, "Газпром" и "Лукойл".

"Авторы рейтинга подчеркивают, что ведущий российский перевозчик - один из немногих в глобальной отрасли, которому в кризисных условиях удалось укрепить свои позиции. Аналитики воспринимают это как "свидетельство исключительно высокой репутации бренда и его популярности у традиционных клиентов", - говорится в пресс-релизе "Аэрофлота". Индекс силы бренда авиакомпании составил 92,1 балла из 100 возможных, что соответствует статусу ААА+.

"Для всего мира "Аэрофлот" - лицо России и символ нашей страны. Сегодня мы получили важное подтверждение этому факту. И мировые эксперты, и пассажиры знают "Аэрофлот" и верят в нашу авиакомпанию, в ее способность преодолевать трудности, восстанавливаться после кризисов и идти к новым стратегическим целям", - отметил гендиректор компании Виталий Савельев, слова которого приводятся в сообщении.

"В начале года "Аэрофлот" находился на уверенном пути к целям своей стратегии развития до 2023 года, - подчеркнул генеральный директор Brand Finance Дэвид Хэй. - Нет сомнений, что "Аэрофлот" успешно использует собственный бренд с давней историей и высокой репутацией для того, чтобы защитить свою долю рынка и противостоять вызовам, которые связаны с распространением COVID-19".